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Posted 29 августа 2020, 14:04

Published 29 августа 2020, 14:04

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

«Уфаводоканал»: В трех районах Уфы планируется отключение воды

«Уфаводоканал»: В трех районах Уфы планируется отключение воды

29 августа 2020, 14:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На следующей неделе в трех районах столицы республики произойдет отключение воды. Об это предупреждает пресс-служба «Уфаводоканала».

По данным «Уфаводоканала», на следующей неделе уфимцев ждет отключение воды. Это произойдет сразу в трех районах столицы.

Как сообщает пресс-служба организации, 2 сентября с 10:30 часов без водоснабжения останутся некоторые жители Советского района. Вода поступит лишь на следующий день, в 5:30 утра.

Без горячей и холодной воды в промежутке с 10:00 до 17:00 часов 3 сентября останутся жители Кировского района.

Отключение воды в Орджоникидзевском районе запланировано также на 3 сентября. Водоснабжение здесь отключится с 11:00 до 10:00 следующего дня.

Полный список домов, в которых отключат воду, можно посмотреть на сайте «Уфаводоканала».

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