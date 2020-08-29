«Уфаводоканал»: В трех районах Уфы планируется отключение воды

Posted 29 августа 2020, 14:04
Published 29 августа 2020, 14:04
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
По данным «Уфаводоканала», на следующей неделе уфимцев ждет отключение воды. Это произойдет сразу в трех районах столицы.
Как сообщает пресс-служба организации, 2 сентября с 10:30 часов без водоснабжения останутся некоторые жители Советского района. Вода поступит лишь на следующий день, в 5:30 утра.
Без горячей и холодной воды в промежутке с 10:00 до 17:00 часов 3 сентября останутся жители Кировского района.
Отключение воды в Орджоникидзевском районе запланировано также на 3 сентября. Водоснабжение здесь отключится с 11:00 до 10:00 следующего дня.