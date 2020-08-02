mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Я буду судиться!»: чиновник Белого дома Башкирии оправдался за незаконную ловлю рыбы

2 августа 2020, 16:38
Фото: Mkset.ru
46-летний начальник Государственно-правового управления главы РБ Азат Галин изложил свою версию случившегося.

Сегодня, 2 августа, Медиакорсети стало известно, что Рыбнадзор Башкирии обвинил в акте незаконной ловле рыбы на озере Чебаркуль 46-летнего высокопоставленного чиновника Белого дома Азата Галина.

Щука Азата Галина.
Фото: Mkset.ru

Азат Галин в беседе с корреспондентом Медиакорсети, в свою очередь, заявил о провокации в свой адрес.

«Расскажу вам как на исповеди. Я на этом озере рыбачу уже более 20 лет и знаю все правила ловли рыбы от и до для того, чтобы не дай Бог в какую-то ситуацию попасть. В тот выходной день было очень много рыбаков, четверо как минимум из Магнитогорска. Почему инспектор их не проверял? Я отмечу, что инспектор так и не показал свое удостоверение, только после того, как приехала полиция. А до этого и вовсе он мне рукой показал 5, намекая на взятку в 5 тысяч рублей. Это нонсенс для меня! Заявление в полицию я написал. Говорят, что я пьяный был. Так трезвый абсолютно был, это установить можно. Буду обращаться в суд», - прокомментировал Азат Галин сложившуюся ситуацию.

Согласно письменным объяснениям госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова (имеется в распоряжении Медиакорсети), мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выловил щуку менее установленного размера — 32 см, тем самым нарушив пункт 30.1.4. Правила рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Согласно действующему законодательству, за это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

В распоряжении редакции имеются видеозаписи конфликта.

Материалы по теме
#Новости#Эксклюзив#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04