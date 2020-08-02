«Я буду судиться!»: чиновник Белого дома Башкирии оправдался за незаконную ловлю рыбы

Сегодня, 2 августа, Медиакорсети стало известно, что Рыбнадзор Башкирии обвинил в акте незаконной ловле рыбы на озере Чебаркуль 46-летнего высокопоставленного чиновника Белого дома Азата Галина.
Азат Галин в беседе с корреспондентом Медиакорсети, в свою очередь, заявил о провокации в свой адрес.
«Расскажу вам как на исповеди. Я на этом озере рыбачу уже более 20 лет и знаю все правила ловли рыбы от и до для того, чтобы не дай Бог в какую-то ситуацию попасть. В тот выходной день было очень много рыбаков, четверо как минимум из Магнитогорска. Почему инспектор их не проверял? Я отмечу, что инспектор так и не показал свое удостоверение, только после того, как приехала полиция. А до этого и вовсе он мне рукой показал 5, намекая на взятку в 5 тысяч рублей. Это нонсенс для меня! Заявление в полицию я написал. Говорят, что я пьяный был. Так трезвый абсолютно был, это установить можно. Буду обращаться в суд», - прокомментировал Азат Галин сложившуюся ситуацию.
Согласно письменным объяснениям госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова (имеется в распоряжении Медиакорсети), мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выловил щуку менее установленного размера — 32 см, тем самым нарушив пункт 30.1.4. Правила рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Согласно действующему законодательству, за это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.
В распоряжении редакции имеются видеозаписи конфликта.