«Я буду судиться!»: чиновник Белого дома Башкирии оправдался за незаконную ловлю рыбы

«Расскажу вам как на исповеди. Я на этом озере рыбачу уже более 20 лет и знаю все правила ловли рыбы от и до для того, чтобы не дай Бог в какую-то ситуацию попасть. В тот выходной день было очень много рыбаков, четверо как минимум из Магнитогорска. Почему инспектор их не проверял? Я отмечу, что инспектор так и не показал свое удостоверение, только после того, как приехала полиция. А до этого и вовсе он мне рукой показал 5, намекая на взятку в 5 тысяч рублей. Это нонсенс для меня! Заявление в полицию я написал. Говорят, что я пьяный был. Так трезвый абсолютно был, это установить можно. Буду обращаться в суд», - прокомментировал Азат Галин сложившуюся ситуацию.