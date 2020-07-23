Число выявленных носителей коронавируса в Башкирии пошло на снижение

Posted 23 июля 2020, 08:19
Published 23 июля 2020, 08:19
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
По последней информации, за сутки число заболевших COVID-19 составило 37 человек. Всего к текущему моменту сообщается о 6463 случаях.
О новых погибших от коронавирусной инфекции информации нет. В последний раз сообщалось о 21 человеке, который погиб от серьезного заболевания.
Всего в России к этому моменту уже зарегистрировано 795 038 случаев, за сутки количество также снизилось – 5 848 заболевших.