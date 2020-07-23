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Posted 23 июля 2020, 08:19

Published 23 июля 2020, 08:19

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Число выявленных носителей коронавируса в Башкирии пошло на снижение

Число выявленных носителей коронавируса в Башкирии пошло на снижение

23 июля 2020, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии оказалась самая низкая цифра по новым случая коронавируса за последнее время.

По последней информации, за сутки число заболевших COVID-19 составило 37 человек. Всего к текущему моменту сообщается о 6463 случаях.

О новых погибших от коронавирусной инфекции информации нет. В последний раз сообщалось о 21 человеке, который погиб от серьезного заболевания.

Всего в России к этому моменту уже зарегистрировано 795 038 случаев, за сутки количество также снизилось – 5 848 заболевших.

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#Общество#Новости#Карантин
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