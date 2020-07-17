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Posted 17 июля 2020, 11:36

Published 17 июля 2020, 11:36

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Жительницу Башкирии изнасиловали под страхом смерти в строительном вагончике

Жительницу Башкирии изнасиловали под страхом смерти в строительном вагончике

17 июля 2020, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Преступление произошло на днях в поселке 8 Марта в Уфе.

На окраине Уфы пострадала 52-летняя женщина от рук ее нового приятеля. Жертва и нападавший познакомились недавно и вместе распивали спиртные напитки.

По данным «КП-Уфа», происшествие было зафиксировано 15 июля на территории поселка 8 Марта. Женщина и мужчина познакомились в тот же день и распивали алкоголь в строительном вагончике. В какой-то момент злоумышленник начал распускать руки, на что получил сопротивление. Тогда мужчина схватил нож и изнасиловал ее под угрозой расправы.

Мужчина в настоящий момент задержан, на месте преступления работает следственно-оперативная группа. С места происшествия изъято на экспертизу нижнее белье.

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