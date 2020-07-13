В Китае жители дома заразились коронавирусом после поездки в лифте

Как сообщает газета “Известия”, инцидент произошел в провинции Хэйлунцзян. Все зараженные были госпитализированы в две больницы города. Было начато расследование.
Так, 2 апреля этого года в больницу был госпитализирован мужчина с инсультом, возникшим на фоне коронавируса. В больнице он заразил порядка 20 врачей, до этого - трех своих детей, которые также заразили еще несколько десятков человек. Через какое то время в больницу с коронавирусом поступил также сосед пациента.
В ходе проверки было установлено, что источником вируса является женщина многоэтажного дома, где жил первый пациент. У нее не было симптомов коронавируса, однако она недавно прилетела из США.
Сама женщина сообщила, что ни с кем из заболевших не общалась, но иногда ездила с ними в лифте. Специалисты предполагают, что молекулы вируса она могла оставить на кнопках.