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В Китае жители дома заразились коронавирусом после поездки в лифте

13 июля 2020, 10:17
Фото: pixabay.com
В Китае женщина заразила коронавирусом 71 человека после того, как проехалась в лифте.

Как сообщает газета “Известия”, инцидент произошел в провинции Хэйлунцзян. Все зараженные были госпитализированы в две больницы города. Было начато расследование.

Так, 2 апреля этого года в больницу был госпитализирован мужчина с инсультом, возникшим на фоне коронавируса. В больнице он заразил порядка 20 врачей, до этого - трех своих детей, которые также заразили еще несколько десятков человек. Через какое то время в больницу с коронавирусом поступил также сосед пациента.

В ходе проверки было установлено, что источником вируса является женщина многоэтажного дома, где жил первый пациент. У нее не было симптомов коронавируса, однако она недавно прилетела из США.

Сама женщина сообщила, что ни с кем из заболевших не общалась, но иногда ездила с ними в лифте. Специалисты предполагают, что молекулы вируса она могла оставить на кнопках.

#Новости#Ольга Земскова#В мире
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