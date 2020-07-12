В Башкирии в ДТП погибли пять человек

Накануне, 11 апреля, на дорогах республики было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Башкирии.
По данным ГИБДД, в этих авариях погибли пять человек и девять получили травмы разной степени тяжести.
Одна из наиболее серьезных аварий произошла в Белебеевском районе. После столкновения автомобилей Chevrolet Niva и «ВАЗ-2114» 21-летний водитель последнего скончался в машине скорой помощи.
Обстоятельства происшедшего уточняются.