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В Башкирии проходит новая акция в защиту шихана Куштау

12 июля 2020, 11:26
Фото: Лидия Богатырева / Mkset.ru
Вокруг шихана Куштау выстроились несколько сотен людей в знак протеста против его уничтожения.

Сегодня, 12 июля, в Стерлитамакском и Ишимбайсом районах Башкирии проходит новая протестная акция в защиту шихана Куштау, который ранее решением региональных и федеральных властей был определен в качестве источника сырья для Башкирской содовой компании. Фотографии в соцсетях выкладывают участники акции.

Фото: Лидия Богатырева / Mkset.ru

Напомним, ранее содовики претендовали на разработку шихана Торатау, однако потом под давлением общественности им пришлось согласиться на разработку Куштау.

При этом представители общественности не теряют надежды отстоять и этот шихан.

Фото: Лидия Богатырева / Mkset.ru

Акции, подобные сегодняшней, проходят возле Куштау постоянно. Однако власти пока остаются к ним безучастны. Сотрудники полиции, которые присутствуют рядом с участниками акции, пока остаются в качестве наблюдателей.

На прошлой неделе в соцсетях появились сведения о том, что в окрестностях Куштау могут начать рубить деревья, поэтому защитники шихана решили активизироваться.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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