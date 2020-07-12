В Башкирии проходит новая акция в защиту шихана Куштау

Сегодня, 12 июля, в Стерлитамакском и Ишимбайсом районах Башкирии проходит новая протестная акция в защиту шихана Куштау, который ранее решением региональных и федеральных властей был определен в качестве источника сырья для Башкирской содовой компании. Фотографии в соцсетях выкладывают участники акции.
Напомним, ранее содовики претендовали на разработку шихана Торатау, однако потом под давлением общественности им пришлось согласиться на разработку Куштау.
При этом представители общественности не теряют надежды отстоять и этот шихан.
Акции, подобные сегодняшней, проходят возле Куштау постоянно. Однако власти пока остаются к ним безучастны. Сотрудники полиции, которые присутствуют рядом с участниками акции, пока остаются в качестве наблюдателей.
На прошлой неделе в соцсетях появились сведения о том, что в окрестностях Куштау могут начать рубить деревья, поэтому защитники шихана решили активизироваться.
Медиакорсеть следит за ситуацией.