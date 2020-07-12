В Башкирии проходит новая акция в защиту шихана Куштау

Сегодня, 12 июля, в Стерлитамакском и Ишимбайсом районах Башкирии проходит новая протестная акция в защиту шихана Куштау, который ранее решением региональных и федеральных властей был определен в качестве источника сырья для Башкирской содовой компании. Фотографии в соцсетях выкладывают участники акции.