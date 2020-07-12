СПИД не спит: в Башкирии пик заражения приходится на определенный возраст

Как уточняется на сайте ведомства, были изучены свежие данные за 2020 год. Всего с начала года за первые шесть месяцев ВИЧ был обнаружен у 1085 человек. Из них мужчин – 639 (58,89%), женщин – 446 (41,11%). Среди впервые выявленных 61 человек находятся в заключении в СИЗО и исправительных колониях.