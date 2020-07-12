СПИД не спит: в Башкирии пик заражения приходится на определенный возраст

На сайте Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом опубликованы данные исследований ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Башкирии.
Как уточняется на сайте ведомства, были изучены свежие данные за 2020 год. Всего с начала года за первые шесть месяцев ВИЧ был обнаружен у 1085 человек. Из них мужчин – 639 (58,89%), женщин – 446 (41,11%). Среди впервые выявленных 61 человек находятся в заключении в СИЗО и исправительных колониях.
Было зарегистрировано 182 беременных ВИЧ-инфицированных, в 172 случаях у женщин родились дети.
Показатель заболеваемости СПИДом по Башкирии составляет 26,78 на 100 000 населения. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года зарегистрировано снижение заболеваемости на 24 процента.
За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторными методами в Башкирии было выявлено 35 040 ВИЧ–инфицированных. За всё это время умерли 10 835 человек, выбыли за пределы республики 6007 человек с ВИЧ-инфекцией.
В центре профилактики СПИДа констатируют, что чаще всего ВИЧ заражаются люди в возрасте от 31 года до 40 лет. На втором месте - пациенты в возрастном диапазоне 41- 50 лет.
Треть заразившихся составляют наши современники в возрасте 21-30 лет.
Меньше всего заболевших среди людей в возрасте 51 - 60 лет. При этом есть ВИЧ-инфицированные в возрасте 60+.
Еще 20 человек подхватили ВИЧ, будучи в возрасте до 20 лет. В шести случаях ВИЧ был выявлен у детей. В основном это дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей.