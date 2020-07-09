В Башкирии изверг вспорол ножом живот беременной на седьмом месяце женщины

Posted 9 июля 2020, 04:37
Published 9 июля 2020, 04:37
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
На жительницу столицы Башкирии напали глубокой ночью прямо в ее квартире в Советском районе. 32-летняя пострадавшая осталась чудом жива, но поступила в роддом с признаками нервного срыва.
Журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщили, что женщина была на седьмом месяце беременности. Медики диагностировали по приезду на вызов повреждение передней брюшной стенки, остался ли жив плод неизвестно, также как и его состояние.
В настоящий момент на месте происшествия уже поработали следователи и полицейские. С места преступления изъят нож.