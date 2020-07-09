В Башкирии изверг вспорол ножом живот беременной на седьмом месяце женщины

Журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщили, что женщина была на седьмом месяце беременности. Медики диагностировали по приезду на вызов повреждение передней брюшной стенки, остался ли жив плод неизвестно, также как и его состояние.