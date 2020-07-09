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Posted 9 июля 2020, 04:37

Published 9 июля 2020, 04:37

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии изверг вспорол ножом живот беременной на седьмом месяце женщины

В Башкирии изверг вспорол ножом живот беременной на седьмом месяце женщины

9 июля 2020, 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нападение на беременную произошло в Уфе 7 июля.

На жительницу столицы Башкирии напали глубокой ночью прямо в ее квартире в Советском районе. 32-летняя пострадавшая осталась чудом жива, но поступила в роддом с признаками нервного срыва.

Журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщили, что женщина была на седьмом месяце беременности. Медики диагностировали по приезду на вызов повреждение передней брюшной стенки, остался ли жив плод неизвестно, также как и его состояние.

В настоящий момент на месте происшествия уже поработали следователи и полицейские. С места преступления изъят нож.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Ножевое ранение#Нож
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