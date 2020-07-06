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Posted 6 июля 2020, 07:22

Published 6 июля 2020, 07:22

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Депутаты Башкирии намерены поддержать изобретателей

Депутаты Башкирии намерены поддержать изобретателей

6 июля 2020, 07:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Курултае Башкирии планируют стимулировать изобретателей.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в республике многие открытия остаются невостребованными, пылятся на полках и утрачивают свою актуальность. Или же, посетовал Толкачев, находят применение в других странах.

В настоящий момент депутаты Курултая Башкирии намерены разработать и внести в Госдуму закон, который нацелен на стимулирование создания и внедрения новой техники, оборудования и технологий. По словам спикера парламента, законопроект предлагает разработать стимулирование для предприятий и компаний, которые изобретают новую технику и оборудование.

– Риски должны быть застрахованы. С учетом того, что государство у нас контролирует порядка семидесяти процентов экономики, логично предположить, чтобы государство взяло на себя обязанности по страхованию рисков, связанных с внедрением новых технологий, – считает Толкачев.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Законы / Законопроекты#Закон
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