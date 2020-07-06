Депутаты Башкирии намерены поддержать изобретателей

В настоящий момент депутаты Курултая Башкирии намерены разработать и внести в Госдуму закон, который нацелен на стимулирование создания и внедрения новой техники, оборудования и технологий. По словам спикера парламента, законопроект предлагает разработать стимулирование для предприятий и компаний, которые изобретают новую технику и оборудование.