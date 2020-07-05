Отдать свой голос: чем запомнился в Башкирии плебисцит по Конституции

Нельзя списывать со счетов и акцию «Рахмат» — всем голосующим раздавали бумажные браслетики, по которым можно было получить небольшие скидки на часть товаров и услуг в некоторых магазинах и заведениях в крупных городах республики. К браслетику также прилагалась плохая ксерокопия с адресами и названиями: мелкий шрифт едва различали люди со с хорошим зрением. Но сработало и это. Пожалуй, это тоже важный эпизод голосования: если пенсионеров (а это четверть населения региона) можно привлечь к политической активности за мизерную порцию дешевой еды, то что можно сказать о состоянии региона и страны?