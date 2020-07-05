Отдать свой голос: чем запомнился в Башкирии плебисцит по Конституции

Posted 5 июля 2020, 13:50
Published 5 июля 2020, 13:50
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Голосование в России — это праздник со слезами на глазах (у участников голосования, президента, чиновников, оппозиции, интервентов, etc — нужное подчеркнуть). Голосование по поправкам к Конституции, как день взятия Бастилии, прошло почти незаметно: относительно тихо, без протестных акций в регионах, без сожалений и восторгов. Единственная четко вербализованная эмоция — налет безысходности, с которым пользователи соцсетей совершали политические каминг-ауты и выкладывали фотографии своих бюллетеней с ответами на единственный вопрос голосования.
Согласно официальной статистике, в которой не успели досомневаться во время пандемии, поправки в Конституцию России поддержало 77,92% избирателей.
Уже к концу предварительного голосования — 30 июня — в республике проголосовало около половины избирателей. В конечном счете явка в Башкирии получилась образцово-показательная: по данным председателя ЦИК РБ Илоны Макаренко, в голосовании приняли участие 90,83% избирателей региона — больше только в Чечне (95,14%) и Тыве (92,8%). Даже выборы президента страны не собирали в Башкирии так много — в 2018 году проголосовало 75,45% избирателей, в 2012 году — 76,38%.
В целом, явка по стране составила 67,97%. Чем же была обеспечена высокая явка в регионе?
Старшее поколение заманивали микроярмарками, где можно было относительно дешево купить некоторые продукты. Это традиционно пользовалось спросом. В этот раз хитом продаж на голосовании стали яйца, которые продавали по рублю за штуку.
Нельзя списывать со счетов и акцию «Рахмат» — всем голосующим раздавали бумажные браслетики, по которым можно было получить небольшие скидки на часть товаров и услуг в некоторых магазинах и заведениях в крупных городах республики. К браслетику также прилагалась плохая ксерокопия с адресами и названиями: мелкий шрифт едва различали люди со с хорошим зрением. Но сработало и это. Пожалуй, это тоже важный эпизод голосования: если пенсионеров (а это четверть населения региона) можно привлечь к политической активности за мизерную порцию дешевой еды, то что можно сказать о состоянии региона и страны?
— Наша республика всегда отличалась высокой политической избирательной культурой и активной сознательностью наших жителей. Так произошло и в этот раз. Плюс к этому мы предпринимали ряд действий, которые даже в условиях коронавирусной инфекции создали дополнительные стимулы, чтобы люди пришли на голосование. Так, в города приехали наши фермеры, провели большие ярмарки, — подчеркнул глава региона Радий Хабиров.
В числе событий прошедшего голосования стоит отметить политически несознательных жителей Советского района — в частности, на участке № 371, где, по данным ЦИК, была зафиксирована самая низкая явка в Уфе — 41,52%. По стечению обстоятельств членом этой участковой избирательной комиссии был шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев. Также здесь было организовано наблюдение со стороны активных пользователей соцсети Facebook и регионального координатора движения «Голос» Рената Факиева.
На периферии остался полузабытым вопрос принуждения «бюджетников» к голосованию, в том числе через электронные системы типа votely.ru. Подобные случаи даже в целом по стране были редкостью.
При всех безумных галереях, красноречиво описывающих некоторые УИКи в разных частях России, Башкирия в этом контексте выглядела более-менее достойно, предпочитая палаткам в полях привычные социальные учреждения. Стоит отметить, что всем голосующим раздавали по одноразовой медицинской маске, полиэтиленовым перчаткам и баллончику антисептика. Это воспринималось как атавизм, учитывая, что маски и перчатки в регионе уже никто не носит даже в автобусах, несмотря на еженедельно повторяемые пункты закона.
— Серьезных нарушений по линии органов внутренних дел, которые могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано», — прокомментировал ТАСС замминистра внутренних дел России Александр Горовой.
В Башкирии серьезных происшествий также не было: как сообщает РБК, до 1 июля в ЦИК РБ поступило 48 обращений. Большая часть касалась разъяснения порядка голосования, 6 — обращения от граждан о нарушениях порядка голосования, 3 — о нарушении прав наблюдателей. По словам заместителя председателя комиссии Марата Гадилова, 1 июля в ЦИК РБ поступило семь обращений, все они рассмотрены в установленные законом сроки, нарушений законодательства не установлено.
— Не все радостно: мониторинг избирательных участков в рамках группы при СПЧ выявил проблему закрытости УИК-ов: никаких данных не допросишься — или закон не позволяет, или желания нет! Разница цифр явки отдельного участка, на котором Руслан Валиев — член УИК и всех остальных участков, а также нежелание/невозможность знакомить с промежуточными результатами, подтверждающими явку доказывают необходимость изменений в избирательное законодательство. Закон должен позволять осуществлять мониторинг хода волеизъявления, — отмечал член СПЧ Валериан Гагин в репортаже Медиакорсети о ходе голосования.
— Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей, — подчеркнул президент Владимир Путин.
Медиакорсеть следит за развитием событий.