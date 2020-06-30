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Posted 30 июня 2020, 11:51

Published 30 июня 2020, 11:51

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Следком Башкирии проверяет очередное сообщение о невыплатах медикам

Следком Башкирии проверяет очередное сообщение о невыплатах медикам

30 июня 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники Туймазинской больницы коллективно обратились к следователям.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии уточнили, что в настоящий момент идет доследственная проверка в Туймазинской ЦРБ. Сотрудники медицинского учреждения сообщили, что так и не получили положенные за работу с больными коронавирусом пациентами.

Следователи пока что проверяют бухгалтерскую документацию, опрашивает сотрудников и руководство учреждения. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято уже после проверки.

Известно также о проверке по факту невыплат в уфимской больнице №8, хотя региональный минздрав сообщал что «все денежные средства были перечислены работникам по всем постановлениям».

Пока что добиться после заявления о невыплате положенных средств смогли медработники Белебеевской ЦРБ, где скончалась медсестра от коронавируса. Однако они смогли добиться положенного только после вмешательства прокуратуры.

Ранее, напомним, на брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Чиновник, однако, не дала ясно понять, получили ли все медработники средства. В это же время в региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.

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#Общество#Новости#Больницы#Следком Башкортостана
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