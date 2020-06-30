Следком Башкирии проверяет очередное сообщение о невыплатах медикам

Ранее, напомним, на брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Чиновник, однако, не дала ясно понять, получили ли все медработники средства. В это же время в региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.