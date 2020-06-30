Следком Башкирии проверяет очередное сообщение о невыплатах медикам

Posted 30 июня 2020, 11:51
Published 30 июня 2020, 11:51
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
В пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии уточнили, что в настоящий момент идет доследственная проверка в Туймазинской ЦРБ. Сотрудники медицинского учреждения сообщили, что так и не получили положенные за работу с больными коронавирусом пациентами.
Следователи пока что проверяют бухгалтерскую документацию, опрашивает сотрудников и руководство учреждения. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято уже после проверки.
Известно также о проверке по факту невыплат в уфимской больнице №8, хотя региональный минздрав сообщал что «все денежные средства были перечислены работникам по всем постановлениям».
Пока что добиться после заявления о невыплате положенных средств смогли медработники Белебеевской ЦРБ, где скончалась медсестра от коронавируса. Однако они смогли добиться положенного только после вмешательства прокуратуры.
Ранее, напомним, на брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Чиновник, однако, не дала ясно понять, получили ли все медработники средства. В это же время в региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.