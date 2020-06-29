В Башкирии 23-летний парень убил свою жену и забрал младенца

Posted 29 июня 2020, 11:27
Published 29 июня 2020, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По информации следователей, убийство произошло 25 июня в квартире жилого дома на улице Свободы в Уфе. Подозреваемый уже найден. Им стал 23-летний супруг 34-летней жертвы.
Предварительно известно, что между ними произошел конфликт, который привел к тому, что подозреваемый схватил нож и ударил им в шею своей супруги несколько раз, он которых та моментально скончалась на месте происшествия.
После произошедшего мужчина забрал их двухмесячного ребенка и скрылся. Задержали его в Челябинской области. Жизни малыша, сообщается в комитете, ничего не угрожает, сейчас он находится под присмотром бабушки.
В отношении фигуранта уголовного дела возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.