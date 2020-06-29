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Posted 29 июня 2020, 11:27

Published 29 июня 2020, 11:27

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии 23-летний парень убил свою жену и забрал младенца

В Башкирии 23-летний парень убил свою жену и забрал младенца

29 июня 2020, 11:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет сообщил подробности жестокого убийства в Уфе.

По информации следователей, убийство произошло 25 июня в квартире жилого дома на улице Свободы в Уфе. Подозреваемый уже найден. Им стал 23-летний супруг 34-летней жертвы.

Предварительно известно, что между ними произошел конфликт, который привел к тому, что подозреваемый схватил нож и ударил им в шею своей супруги несколько раз, он которых та моментально скончалась на месте происшествия.

После произошедшего мужчина забрал их двухмесячного ребенка и скрылся. Задержали его в Челябинской области. Жизни малыша, сообщается в комитете, ничего не угрожает, сейчас он находится под присмотром бабушки.

В отношении фигуранта уголовного дела возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство
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