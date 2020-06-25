На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу

Депутат Марат Васимов выступил с предложением дополнить проект школой, так как в регионе наблюдается нехватка образовательных учреждений. По его словам, сейчас у квартала страшное состояние. Васимов отметил, что нужно обязать администрацию вместе с застройщиком привести центр города в порядок.