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Posted 25 июня 2020, 07:31

Published 25 июня 2020, 07:31

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу

На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу

25 июня 2020, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По требованию горсовета Уфы в проект межевания и планировки квартала в центре города внесут изменения.

По информации Ufatime.ru, речь идет об участке между Кировоградской, Пархоменко, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова. Изначально здесь планировали снести здание завода УЗЭМИК и построить апартаменты, но проект решено дополнить.

Депутат Марат Васимов выступил с предложением дополнить проект школой, так как в регионе наблюдается нехватка образовательных учреждений. По его словам, сейчас у квартала страшное состояние. Васимов отметил, что нужно обязать администрацию вместе с застройщиком привести центр города в порядок.

Инициативу вынести проект межевания и планировки квартала на общественное обсуждение поддержали, но с условием, что в него внесут благоустройство территорий и строительство школы.

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#Общество#Новости#Школа
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