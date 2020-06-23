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Posted 23 июня 2020, 07:11

Published 23 июня 2020, 07:11

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Уфе зафиксирован рост опасного заболевания

В Уфе зафиксирован рост опасного заболевания

23 июня 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании в уфимской мэрии сообщили, что заболеваемость мышиной лихорадкой выросла на треть.

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Зульфия Камаева сообщила, что в Уфе выросло количество случаев геморрагической лихорадки.

По ее словам, в период с января по май 2020 года зарегистрировано 37 случаев лихорадки, а показатель на 100 тысяч населения составил 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Зульфия Камаева также отметила, что на 24 неделе зарегистрировано 10 случаев лихорадки.

Напомним, что рост фиксировался с самого начала года. Ранее сообщалось, что в период за январь-февраль 2020 года показатель заболеваемости мышиной лихорадкой вырос на 59%. Специалисты отмечали, что росту способствовала теплая погода.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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