В Уфе зафиксирован рост опасного заболевания

По ее словам, в период с января по май 2020 года зарегистрировано 37 случаев лихорадки, а показатель на 100 тысяч населения составил 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Зульфия Камаева также отметила, что на 24 неделе зарегистрировано 10 случаев лихорадки.