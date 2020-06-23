В Уфе зафиксирован рост опасного заболевания

Posted 23 июня 2020, 07:11
Published 23 июня 2020, 07:11
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Зульфия Камаева сообщила, что в Уфе выросло количество случаев геморрагической лихорадки.
По ее словам, в период с января по май 2020 года зарегистрировано 37 случаев лихорадки, а показатель на 100 тысяч населения составил 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Зульфия Камаева также отметила, что на 24 неделе зарегистрировано 10 случаев лихорадки.
Напомним, что рост фиксировался с самого начала года. Ранее сообщалось, что в период за январь-февраль 2020 года показатель заболеваемости мышиной лихорадкой вырос на 59%. Специалисты отмечали, что росту способствовала теплая погода.