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Posted 23 июня 2020, 10:39

Published 23 июня 2020, 10:39

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Уфе в реанимации скончалась 3-летняя девочка после падения с 10-го этажа

В Уфе в реанимации скончалась 3-летняя девочка после падения с 10-го этажа

23 июня 2020, 10:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет сообщил подробности произошедшей 5 июня трагедии.

По информации Следкома Башкирии, 3-летняя девочка осталась без присмотра родителей и самостоятельно залезла на подоконник. Ребенок выпал из открытого окна на улицу с десятого этажа.

Спасатели управления по гражданской защите тогда сообщали, что малышка чудом осталась жива, однако в представители Следственного комитета опровергли эту информацию.

– От полученных при падении множественных переломов и разрывов внутренних органов девочка скончалась в реанимационном отделении больницы, – отметили в ведомстве.

Сообщается, что следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение. В управлении попросили родителей обеспечить безопасность своих детей.

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#Роман Фаткуллин#Происшествия#Новости#Падение из окна
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