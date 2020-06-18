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Posted 18 июня 2020, 08:19

Published 18 июня 2020, 08:19

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии полицейский продавал сведения об умерших

В Башкирии полицейский продавал сведения об умерших

18 июня 2020, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудника МВД из Стерлитамака обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что подозреваемый на должности оперативного дежурного в период с 2016 по 2017 год сообщал информацию об умерших людях и адресах их местонахождения в Стерлитамаке директору ритуального салона.

За каждое сообщение директор перечислял полицейскому от 500 до 1000 рублей. Всего таким путем было получено более 50 тысяч рублей.

Факт взяточничества был обнаружен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии. Свою вину мужчина признал полностью, за совершение порочащего честь поступка его уволили со службы. Суд приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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