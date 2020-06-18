В Башкирии полицейский продавал сведения об умерших

Posted 18 июня 2020, 08:19
Published 18 июня 2020, 08:19
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Следствием и судом установлено, что подозреваемый на должности оперативного дежурного в период с 2016 по 2017 год сообщал информацию об умерших людях и адресах их местонахождения в Стерлитамаке директору ритуального салона.
За каждое сообщение директор перечислял полицейскому от 500 до 1000 рублей. Всего таким путем было получено более 50 тысяч рублей.
Факт взяточничества был обнаружен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии. Свою вину мужчина признал полностью, за совершение порочащего честь поступка его уволили со службы. Суд приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.