Власти Уфы сообщили, когда закончат контролировать соблюдение масочного режима

Posted 16 июня 2020, 09:15
Published 16 июня 2020, 09:15
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
Начальник управления рассказал, что рейды проходят сегодня каждый день с 11 утра и до 21:00. Сотрудники центра общественной безопасности преимущественно обходят общественные места. Ежедневно в рейдах задействовано 240 человек.
По его словам, рейды продлятся до 21 июня, после сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки и ситуации с распространением коронавируса в городе.
Артур Гафаров также отметил, что к настоящему моменту масочный режим соблюдают только 70 процентов населения, причем дисциплинированность зависит от районов, конкретно он не уточнил.