mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2020, 09:15

Published 16 июня 2020, 09:15

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Власти Уфы сообщили, когда закончат контролировать соблюдение масочного режима

Власти Уфы сообщили, когда закончат контролировать соблюдение масочного режима

16 июня 2020, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров рассказал о рейдах по соблюдению масочного режима.

Начальник управления рассказал, что рейды проходят сегодня каждый день с 11 утра и до 21:00. Сотрудники центра общественной безопасности преимущественно обходят общественные места. Ежедневно в рейдах задействовано 240 человек.

По его словам, рейды продлятся до 21 июня, после сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки и ситуации с распространением коронавируса в городе.

Артур Гафаров также отметил, что к настоящему моменту масочный режим соблюдают только 70 процентов населения, причем дисциплинированность зависит от районов, конкретно он не уточнил.

Материалы по теме
Жителям Ноябрьска бесплатно раздают маскиВ аптеках России упал спрос на маскиВласти Уфы уверены, что 70% жителей города носят маски и соблюдают режим
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика