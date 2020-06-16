В Башкирии случайно выяснилось, что 15-летняя сирота не ходила в школу

Posted 16 июня 2020, 09:46
Published 16 июня 2020, 09:46
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
По информации прокуратуры Башкирии, 15-летняя школьница, вокруг которой произошел весь сыр-бор, росла в приемной семье. Девушка не ходила в школу в период с января по май 2020 года, она также не обучалась и дистанционно.
Ситуация всплыла случайно во время судебного заседания по делу о восстановлении родительских прав матери девочки. Как выяснилось, учителя проставляли полгода отметки о ее присутствии, органы опеки и должностные лица в школе самоустранились.
В связи с нарушением директора школы признали виновной в нарушении права на образование, к дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников школы и органа опеки и попечительства.