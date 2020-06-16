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Posted 16 июня 2020, 09:46

Published 16 июня 2020, 09:46

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии случайно выяснилось, что 15-летняя сирота не ходила в школу

В Башкирии случайно выяснилось, что 15-летняя сирота не ходила в школу

16 июня 2020, 09:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В прокуратуре отметили, что ребенку не помогали, ни в школе, ни в органах опеки.

По информации прокуратуры Башкирии, 15-летняя школьница, вокруг которой произошел весь сыр-бор, росла в приемной семье. Девушка не ходила в школу в период с января по май 2020 года, она также не обучалась и дистанционно.

Ситуация всплыла случайно во время судебного заседания по делу о восстановлении родительских прав матери девочки. Как выяснилось, учителя проставляли полгода отметки о ее присутствии, органы опеки и должностные лица в школе самоустранились.

В связи с нарушением директора школы признали виновной в нарушении права на образование, к дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников школы и органа опеки и попечительства.

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