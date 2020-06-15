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Posted 15 июня 2020, 08:20

Published 15 июня 2020, 08:20

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Глава Башкирии на оперативке объявил о новом кадровом назначении

Глава Башкирии на оперативке объявил о новом кадровом назначении

15 июня 2020, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании Радий Хабиров объявил об отставке главы Чишминского района Флюра Уразметова.

По словам главы региона, полномочия Флюра Уразметова прекращены по его собственному желанию. Хабиров отметил, что экс-руководитель муниципалитета проработал в районе почти 16 лет и «многое сделал».

– Мы возложили обязанности главы Чишминского района на Мансурова Ришата Анисовича, – дополнил Хабиров.

Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата. На место главы Хабиров порекомендовал начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова и охарактеризовал его как грамотного руководителя.

Напоследок Флюру Уразметову, который руководил районом с 2004 года, главой региона была объявлена благодарность за многолетний труд, в частности, Хабиров похвалил, что экономика района находится «в хорошем динамичном состоянии».

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#Общество#Новости#Кадровые перестановки
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