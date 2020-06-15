Глава Башкирии на оперативке объявил о новом кадровом назначении

Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата. На место главы Хабиров порекомендовал начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова и охарактеризовал его как грамотного руководителя.