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Posted 18 мая 2020, 08:28

Published 18 мая 2020, 08:28

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В правительстве Башкирии сообщили о новом кадровом назначении

18 мая 2020, 08:28
Глава региона Радий Хабиров сообщил о назначении нового главы города.

Сегодня, 18 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что Игорь Миронов стал главой города Салавата, избавившись от приставки «и.о».

Напомним, Игоря Миронова на данную должность на прошлой неделе избрали депутаты горсовета Салавата. Он ранее занимал должность заместителя министра промышленности и энергетики Башкирии. На пост мэра его ранее предложил глава Башкирии Радий Хабиров, решение оставалось за местными депутатами.

Помимо Игоря Миронова на пост претендовали еще несколько кандидатов, но именно за его кандидатуру проголосовал единогласно весь депутатский корпус. На заседании также присутствовали первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров и заместитель руководителя региональной администрации Ринат Баширов.

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#Политика#Новости#Кадровые перестановки
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