В правительстве Башкирии сообщили о новом кадровом назначении

Помимо Игоря Миронова на пост претендовали еще несколько кандидатов, но именно за его кандидатуру проголосовал единогласно весь депутатский корпус. На заседании также присутствовали первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров и заместитель руководителя региональной администрации Ринат Баширов.