В Башкирии минздрав сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

Posted 12 июня 2020, 12:24
Published 12 июня 2020, 12:24
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В ведомстве подтвердили опубликованную раннее информацию о том, что к сегодняшнему дню выявлено 4348 носителей новой коронавирусной инфекции, при этом за сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек.
В больницах лечатся от COVID-19 1001 человек, в тяжелом состоянии из них 27 пациентов, 11 человек помещены на аппараты ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания – 1506 человек.
За сутки с выздоровлением выписали 82 человека, всего выписали 1823 человека. Подтверждается, что новых смертельных случаев нет. Случаев внебольничной пневмонии за сутки –126. Выписанных пациентов с пневмонией – 56