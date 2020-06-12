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Posted 12 июня 2020, 12:24

Published 12 июня 2020, 12:24

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии минздрав сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

В Башкирии минздрав сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

12 июня 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили полную информацию о заболевших и госпитализированных в Башкирии.

В ведомстве подтвердили опубликованную раннее информацию о том, что к сегодняшнему дню выявлено 4348 носителей новой коронавирусной инфекции, при этом за сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек.

В больницах лечатся от COVID-19 1001 человек, в тяжелом состоянии из них 27 пациентов, 11 человек помещены на аппараты ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания – 1506 человек.

За сутки с выздоровлением выписали 82 человека, всего выписали 1823 человека. Подтверждается, что новых смертельных случаев нет. Случаев внебольничной пневмонии за сутки –126. Выписанных пациентов с пневмонией – 56

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#Общество#Новости#Карантин
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