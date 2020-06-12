В Башкирии бывшего замминистра минземимущества приговорили к условному сроку

Ильнур Абсалямов был замминистром в 2015-2019 году, а в апреле 2019 года стал главой департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии. В декабре 2019 года его поймали с поличным при получении крупной суммы. Следователи отмечают, что Абсалямов требовал деньги за то, чтобы в минземимуществе приняли работы у подрядчика, хотя на тот момент он там уже не работал. Суд принял решение, что он просто хотел эти деньги присвоить.