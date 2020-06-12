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Posted 12 июня 2020, 06:56

Published 12 июня 2020, 06:56

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии бывшего замминистра минземимущества приговорили к условному сроку

В Башкирии бывшего замминистра минземимущества приговорили к условному сроку

12 июня 2020, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Решение вынесено вчера, 11 июня, в Кировском суде Уфы.

Суд приговорил бывшего заместителя министра имущественных и земельных отношений Башкирии Ильнура Абсалямова к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в покушении на мошенничество за попытку получения взятки в размере 3 млн рублей от самарской компании «ВолгоНИИгипрозем».

Дело рассматривалось в суде в течение двух недель, так как Абсалямов свою вину признал полностью. Суд также назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил ему занимать должности в государственных органах на один год.

Ильнур Абсалямов был замминистром в 2015-2019 году, а в апреле 2019 года стал главой департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии. В декабре 2019 года его поймали с поличным при получении крупной суммы. Следователи отмечают, что Абсалямов требовал деньги за то, чтобы в минземимуществе приняли работы у подрядчика, хотя на тот момент он там уже не работал. Суд принял решение, что он просто хотел эти деньги присвоить.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Судебные приставы#Суд#Верховный суд РФ
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