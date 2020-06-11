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Posted 11 июня 2020, 09:13

Published 11 июня 2020, 09:13

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии для посещения откроется парк Иремель

В Башкирии для посещения откроется парк Иремель

11 июня 2020, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информация об открытии парка размещена в официальной группе «Вконтакте».

Запрет на посещение парка действовал с 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Под постом об открытии Иремеля пользователи сообщали, что несмотря на запреты все равно можно было найти способ посетить его и взобраться на вершину.

Теперь после открытия посещать национальный парк можно будет законно. Объявлено, что он открывается с 12-го июня, как раз в длинные выходные дни. Поэтому планировать маршрут и отдых можно уже сегодня.

Иремель – вторая по высоте вершина в Башкирии. Это место пользуется популярностью у туристов.

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#Общество#Новости#Парки#Парки и скверы
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