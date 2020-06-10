В Башкирии у депутата изъяли многомиллионное имущество

В релизе ведомства отмечается, что у семьи депутата необходимых для покупки этого имущества доходов не было. Чтобы избежать ответственность депутат предоставил сведения о том, что якобы имеются договоры займа с близкими родственниками. Однако у тех таких финансовых возможностей нет.