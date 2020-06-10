Сельские жители и садоводы Башкирии все чаще сообщают о нашествии змей

– На самом деле змеи оказывают человеку неоценимую услугу. Они полезны тем, что уничтожают мышей и крыс, которые являются вредителями сельского хозяйства и переносчиками опасных заболеваний. Поэтому если вы увидите на своем дачном участке гадюку или ужа, знайте, что они приползли к вам из леса или ближайшего водоема не просто так, чтобы напугать, – они охотятся на мышей и других грызунов, – отметил эксперт.