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Posted 10 июня 2020, 09:01

Published 10 июня 2020, 09:01

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Сельские жители и садоводы Башкирии все чаще сообщают о нашествии змей

Сельские жители и садоводы Башкирии все чаще сообщают о нашествии змей

10 июня 2020, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минэкологии Башкирии сообщили, почему змей стало так много.

В министерства пояснили, что нашествие хладнокровных связано с ранним приходом весны и тепла. В республике стало поступать все больше звонков от дачников и садоводов о появлении змей на их приусадебных участка.

Заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира минэкологии РБ Глеб Егоров сообщил, что в Башкирии чаще встречаются ужи, гадюк и медянки, притом ядовитые только гадюки.

– На самом деле змеи оказывают человеку неоценимую услугу. Они полезны тем, что уничтожают мышей и крыс, которые являются вредителями сельского хозяйства и переносчиками опасных заболеваний. Поэтому если вы увидите на своем дачном участке гадюку или ужа, знайте, что они приползли к вам из леса или ближайшего водоема не просто так, чтобы напугать, – они охотятся на мышей и других грызунов, – отметил эксперт.

Он отметил, что змеи, как правило, боятся людей, но по весне, еще не отойдя от анабиоза, могут медленно реагировать на приближение человека, поэтому их лучше не трогать и дать прийти в себя и уползти. По его словам, гадюка и уж укусят, только если попытаться их схватить.

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