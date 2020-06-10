Сельские жители и садоводы Башкирии все чаще сообщают о нашествии змей

Posted 10 июня 2020, 09:01
Published 10 июня 2020, 09:01
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
В министерства пояснили, что нашествие хладнокровных связано с ранним приходом весны и тепла. В республике стало поступать все больше звонков от дачников и садоводов о появлении змей на их приусадебных участка.
Заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира минэкологии РБ Глеб Егоров сообщил, что в Башкирии чаще встречаются ужи, гадюк и медянки, притом ядовитые только гадюки.
– На самом деле змеи оказывают человеку неоценимую услугу. Они полезны тем, что уничтожают мышей и крыс, которые являются вредителями сельского хозяйства и переносчиками опасных заболеваний. Поэтому если вы увидите на своем дачном участке гадюку или ужа, знайте, что они приползли к вам из леса или ближайшего водоема не просто так, чтобы напугать, – они охотятся на мышей и других грызунов, – отметил эксперт.
Он отметил, что змеи, как правило, боятся людей, но по весне, еще не отойдя от анабиоза, могут медленно реагировать на приближение человека, поэтому их лучше не трогать и дать прийти в себя и уползти. По его словам, гадюка и уж укусят, только если попытаться их схватить.