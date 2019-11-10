Уфимцы в соцсетях сообщают о нашествии тараканов

Жильцы одного из многоэтажных домов на проспекте Октября в Уфе жалуются на нашествие тараканов в их квартиры. При этом, это продолжается довольно длительное время. Не дождавшись никакой реакции со стороны ЖЭУ 53, они выложили в социальные сети видео и снимки неприятных насекомых. На одном из них хозяин квартиры отодвигает обои и демонстрирует тараканов, сообщает “КП-Уфа”.