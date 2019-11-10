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Уфимцы в соцсетях сообщают о нашествии тараканов

10 ноября 2019, 10:15
Фото: КП-Уфа
По словам жителей многоэтажки на проспекте Октября, нашествие неприятных насекомых продолжается длительное время, а ЖЭУ молчит.

Жильцы одного из многоэтажных домов на проспекте Октября в Уфе жалуются на нашествие тараканов в их квартиры. При этом, это продолжается довольно длительное время. Не дождавшись никакой реакции со стороны ЖЭУ 53, они выложили в социальные сети видео и снимки неприятных насекомых. На одном из них хозяин квартиры отодвигает обои и демонстрирует тараканов, сообщает “КП-Уфа”.

По словам жителей, тараканы лезут в квартиры через вентиляционные шахты. В комментариях к видео пользователи соцсетей предложили жителям многострадального дома вызвать сотрудников санэпидстанции, однако отметили, что их локальная обработка будет бесполезной, если дезинфекцию не провести во всем доме.

Один из жильцов также предположил, что насекомые могли появиться благодаря кошатнице, которая живет на шестом этаже с кучей питомцев.

Ранее Медиакорсеть рассказывала, как в Учалинском районе Башкирии сироте выделили комнату с грызунами и тараканами.

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