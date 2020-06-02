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Posted 2 июня 2020, 08:45

Published 2 июня 2020, 08:45

Modified 17 октября 2022, 21:03

Updated 17 октября 2022, 21:03

Лица Победы. Расим Зулькарнеев: Уничтожил пулемет и минометную батарею противника

2 июня 2020, 08:45
Cовместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Зулькарнеев Расим Нигматович. 1925 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях 13-14 ноября 1943 года под сильным артиллерийским и минометным огнем противника своевременно обнаружил пулемет и минометную батарею противника, мешавшие продвижению нашей пехоты, артиллерийским огнем батареи они были уничтожены, тем самым обеспечено выполнение боевой задачи батареи.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в бою 6 февраля 1944 года в Гомельской области под сильным артиллерийским и минометным огнем противника своевременно выявил 5 огневых точек противника, артогнем батареи они были подавлены. В этом же бою он из своего оружия уничтожил 4 немца».

Такие публикации будут выходить на нашем сайте ежедневно. Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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