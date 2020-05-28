Карантин по коронавирусу ввели еще в двух больницах Башкирии

Posted 28 мая 2020, 05:27
Published 28 мая 2020, 05:27
Modified 17 октября 2022, 20:54
Updated 17 октября 2022, 20:54
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, карантин в центральных больницах ввели за последние два дня. Ограничительные мероприятия в Бижбулякской больнице начались 26 мая, в Туймазинской – 27 мая.
По информации надзорного органа, в настоящий момент в регионе на полном или частичном карантине находятся 13 медицинских учреждений. Например, в Кушнаренково, Стерлитамаке, Иглино, Баймаке, Белебее, Иглино, Дюртюлях и других муниципалитетах.
Часть больниц на карантине с конца апреля, но большинство закрыты с середины мая. Напомним, что вчера была выявлена новая коронавирусная инфекция у 2942 человек. В республике объявили затяжное плато.