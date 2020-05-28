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Posted 28 мая 2020, 05:27

Published 28 мая 2020, 05:27

Modified 17 октября 2022, 20:54

Updated 17 октября 2022, 20:54

Карантин по коронавирусу ввели еще в двух больницах Башкирии

Карантин по коронавирусу ввели еще в двух больницах Башкирии

28 мая 2020, 05:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за распространения коронавируса ввели карантин в Туймазинской и Бижбулякской ЦРБ.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, карантин в центральных больницах ввели за последние два дня. Ограничительные мероприятия в Бижбулякской больнице начались 26 мая, в Туймазинской – 27 мая.

По информации надзорного органа, в настоящий момент в регионе на полном или частичном карантине находятся 13 медицинских учреждений. Например, в Кушнаренково, Стерлитамаке, Иглино, Баймаке, Белебее, Иглино, Дюртюлях и других муниципалитетах.

Часть больниц на карантине с конца апреля, но большинство закрыты с середины мая. Напомним, что вчера была выявлена новая коронавирусная инфекция у 2942 человек. В республике объявили затяжное плато.

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#Общество#Новости#Карантин
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