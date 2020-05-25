Впервые после карантина в ЯНАО чартерными рейсами прилетели вахтовики из Уфы

Вахтовиков, как сообщает Znak.com, разместили в гостинице «Урал», зале длительного ожидания «Полет» и общежитии № 20. Сообщается, что на месторождениях приняты все необходимые меры безопасности с учетом всех требований Роспотребнадзора. Медики будут наблюдать за рабочими в течение всей ближайшей вахты. Через 10 дней работы вахтовики будут вынуждены вновь сдать тест на коронавирус.