Впервые после карантина в ЯНАО чартерными рейсами прилетели вахтовики из Уфы

Posted 25 мая 2020, 06:17
Published 25 мая 2020, 06:17
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
Все они уже в ближайшее время приступят к работе на месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой». Подробности сообщили в пресс-службе компании.
Как выяснилось, это первые вахтовики, которые прибыли на работу после начавшейся пандемии коронавируса.
Все рабочие уже прошли тесты на коронавирус, а также на признаки ОРВИ, были тщательно осмотрены медицинскими работниками. На борт самолета их допустили только после получения отрицательных результатов медицинского тестирования.
Вахтовиков, как сообщает Znak.com, разместили в гостинице «Урал», зале длительного ожидания «Полет» и общежитии № 20. Сообщается, что на месторождениях приняты все необходимые меры безопасности с учетом всех требований Роспотребнадзора. Медики будут наблюдать за рабочими в течение всей ближайшей вахты. Через 10 дней работы вахтовики будут вынуждены вновь сдать тест на коронавирус.
Планируется, что первые прибывшие вахтовики приступят к работе на дальних промыслах Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой» 5 июня.
Напомним, что ранее в Уфу несколькими спецрейсами прибыли вахтовики с Чаяндинского месторождения Якутии, ставшего очагом распространения коронавируса. Жители нашей республики сразу после прилета домой были размещены в обсерваториях, прошли необходимую самоизоляцию, сдали тесты на COVID-19, большинство из которых оказались отрицательными.