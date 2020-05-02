«Газпром» обеспечил создание «чистой» зоны на Чаяндинском месторождении

В приемо-сдаточном пункте, из которого подготовленная нефть поступает в нефтепровод ВСТО, трудятся еще 55 человек. Используя автоматизированные системы управления, можно дистанционно контролировать работу оборудования на Чаяндинском промысле. На опорной базе ЧНГПУ в «чистой» зоне располагаются бригады быстрого реагирования, которые могут оперативно выехать туда, где произошла нештатная ситуация, и перенастроить оборудование. Также в режиме повышенной готовности находятся специалисты аварийной бригады.