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Posted 22 мая 2020, 08:36

Published 22 мая 2020, 08:36

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В Башкирии сообщили о состоянии больных коронавирусом

В Башкирии сообщили о состоянии больных коронавирусом

22 мая 2020, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в регионе. Данные предоставлены на 13:00 22 мая.

В ведомстве подтвердили, что в настоящий момент 2514 случаев коронавирусной инфекции подтверждено, за сутки, напомним, зарегистрировано 90 новых заболевших.

Уточняется, что в стационарах региона лечение проходят 759 человек. Из них тяжелых - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 8 человек. На амбулаторном лечении находятся 944 человек с легкой формой заболевания.

Выписан за сутки только один человек, всего выздоровевших - 793 человека.

Напомним, что новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. Общее количество таких смертельных случаев составляет – 18 человек.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 42, выписано выздоровевших после пневмонии из стационаров за сутки – 15 человек.

На сегодняшний день всего проведено 185823 исследований, обследовано 175959 человек. За последние сутки в республике проведено 6220 исследований, обследованы 6010 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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