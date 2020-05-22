В Башкирии сообщили о состоянии больных коронавирусом

Posted 22 мая 2020, 08:36
Published 22 мая 2020, 08:36
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
В ведомстве подтвердили, что в настоящий момент 2514 случаев коронавирусной инфекции подтверждено, за сутки, напомним, зарегистрировано 90 новых заболевших.
Уточняется, что в стационарах региона лечение проходят 759 человек. Из них тяжелых - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 8 человек. На амбулаторном лечении находятся 944 человек с легкой формой заболевания.
Выписан за сутки только один человек, всего выздоровевших - 793 человека.
Напомним, что новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. Общее количество таких смертельных случаев составляет – 18 человек.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 42, выписано выздоровевших после пневмонии из стационаров за сутки – 15 человек.
На сегодняшний день всего проведено 185823 исследований, обследовано 175959 человек. За последние сутки в республике проведено 6220 исследований, обследованы 6010 человек.