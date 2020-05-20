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В Уфе в больнице покончил с собой пациент, предположительно больной коронавирусом

20 мая 2020, 15:56
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Самоубийство, которое может быть связано с заражением коронавирусом, произошло на территории 18-1 больницы в Уфе.

Медиакорсети стало известно о факте суицида на территории 18-й больницы в Уфе. Информацию о произошедшем сообщил собственный источник. ЧП произошло сегодня, 20 мая, вечером.

По информации собеседника, в результате самоубийства скончался один из пациентов учреждения.

Как выяснил на месте фотокорреспондент Медиакорсети Артур Салимов, территория ГКБ №18 оцеплена сотрудниками следственного комитета республики. Ни в больнице, ни в региональном минздраве произошедшее пока никак не комментируют.

В пресс-службе минздрава Медиакорсети подтвердили, что в 18-й больнице находится ковидный госпиталь. Поэтому больных с таким диагнозом там достаточно много, а если смотреть по статистике стационаров, то большинство, отметили в ведомстве.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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