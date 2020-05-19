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Posted 19 мая 2020, 07:13

Published 19 мая 2020, 07:13

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Экс-директор «Водоканала» подозревают в еще одном уголовном преступлении

Экс-директор «Водоканала» подозревают в еще одном уголовном преступлении

19 мая 2020, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В отношении 54-летнего бывшего директора «Водоканала» возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено в отношении директора предприятия в Иглинском районе. Следователи считают, что подозреваемый в обход установленной процедуры согласования заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками, чтобы те провели водопровод к застраиваемой территории в Новых Кузьминках и Ягодном.

Ущерб оценивается на сумму более 60 млн рублей, так как предприятию выплатили 20 млн рублей, а реальная стоимость работ оценивается в 80 млн рублей. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и руководства, изучают причины произошедшего.

В пресс-службе следкома сообщили, что подозреваемый уже был осужден за присвоение 1,1 млн рублей. Средства поступили от населения «Водоканала» как плата за услуги. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

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