Экс-директор «Водоканала» подозревают в еще одном уголовном преступлении

Posted 19 мая 2020, 07:13
Published 19 мая 2020, 07:13
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Уголовное дело возбуждено в отношении директора предприятия в Иглинском районе. Следователи считают, что подозреваемый в обход установленной процедуры согласования заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками, чтобы те провели водопровод к застраиваемой территории в Новых Кузьминках и Ягодном.
Ущерб оценивается на сумму более 60 млн рублей, так как предприятию выплатили 20 млн рублей, а реальная стоимость работ оценивается в 80 млн рублей. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и руководства, изучают причины произошедшего.
В пресс-службе следкома сообщили, что подозреваемый уже был осужден за присвоение 1,1 млн рублей. Средства поступили от населения «Водоканала» как плата за услуги. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.