Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Что касается других районов, то больше всего больных в Салавате – 30 человек, в Кумертау – 23, в Верхне-Татышлинской больнице –15, в городских больницах №4 и №2 Стерлитамака – по 14, в Белорецкой, Белебеевской, а также в Октябрьской больнице №1– по 13, в ЦРБ Туймазов –12, в Бирске и Сибае по 11, в Исянгуловской больнице – 9, в Баймакской ЦГБ, Дюртюлинской ЦРБ– по 7, в Ишимбайской ЦРБ— 6.