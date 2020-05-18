Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Posted 18 мая 2020, 10:33
Published 18 мая 2020, 10:33
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Всего, по данным минздрава, в регионе получают в стационарах лечение 652 человека. Всего официально зарегистрировано 2155 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Больше всего больных в городской уфимской больнице № 18 – 83 человека, в Нефтекамской городской больнице – 73 человека, в клинике БГМУ – 49. Также в Уфе больные есть в уфимской больнице №5 – 40, в РКБ имени Куватова – 38, в 8-й больнице – 36, в Демской больнице – 20, в Республиканской клинической инфекционной больнице Уфы – 18; ГКБ №13 Уфы – 7, в больнице №21– 1.
Что касается других районов, то больше всего больных в Салавате – 30 человек, в Кумертау – 23, в Верхне-Татышлинской больнице –15, в городских больницах №4 и №2 Стерлитамака – по 14, в Белорецкой, Белебеевской, а также в Октябрьской больнице №1– по 13, в ЦРБ Туймазов –12, в Бирске и Сибае по 11, в Исянгуловской больнице – 9, в Баймакской ЦГБ, Дюртюлинской ЦРБ– по 7, в Ишимбайской ЦРБ— 6.
Есть районы, где в больницах находятся мало заболевших. Например, в Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ и Ишимбайской ЦРБ, Верхнеяркеевской ЦРБ, где лечатся по пять пациентов. В Янаульской, АкъярскойЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4. Месягутовская, Иглинская, Благовещенская ЦРБ и РКИБ Стерлитамака, Давлекановская ЦРБ — по 3. Еще 18 пациентов лечатся в других медучреждениях, но в минздраве Башкирии не уточнили, где.