В башкирском Ишимбае расформирован госпиталь для лечения больных с коронавирусом

Posted 15 мая 2020, 09:53
Published 15 мая 2020, 09:53
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
На официальной странице Ишимбайской ЦРБ появилось сообщение о том, что инфекционный городской госпиталь на базе старой хирургии на улице Пролетарской, 28 был временно расформирован.
«Пациенты переведены в инфекционный госпиталь Салавата. При возникновении массового заболевания он вновь будет введен в строй», – отмечается в сообщении.
Дополнительно также проинформировали, что провизорный госпиталь для лечения пациентов с пневмонией и тяжёлой формой ОРВИ с 15 мая перевели с Пролетарской, 26 на улицу Пролетарская, 28 в здание старой хирургии, где ранее находились больные с коронавирусом.
«В настоящее время проводится сан обработка. Для начала работы тоже требуется время. В полную силу работать не получится, так как часть сотрудников и оборудования на Докучаева 10, часть на карантине по контакту», – написал в комментарии представитель учреждения.