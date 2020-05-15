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Posted 15 мая 2020, 09:53

Published 15 мая 2020, 09:53

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В башкирском Ишимбае расформирован госпиталь для лечения больных с коронавирусом

В башкирском Ишимбае расформирован госпиталь для лечения больных с коронавирусом

15 мая 2020, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На странице больницы в социальной сети сообщается, что его расформировали из-за малого количество пациентов.

На официальной странице Ишимбайской ЦРБ появилось сообщение о том, что инфекционный городской госпиталь на базе старой хирургии на улице Пролетарской, 28 был временно расформирован.

«Пациенты переведены в инфекционный госпиталь Салавата. При возникновении массового заболевания он вновь будет введен в строй», – отмечается в сообщении.

Дополнительно также проинформировали, что провизорный госпиталь для лечения пациентов с пневмонией и тяжёлой формой ОРВИ с 15 мая перевели с Пролетарской, 26 на улицу Пролетарская, 28 в здание старой хирургии, где ранее находились больные с коронавирусом.

«В настоящее время проводится сан обработка. Для начала работы тоже требуется время. В полную силу работать не получится, так как часть сотрудников и оборудования на Докучаева 10, часть на карантине по контакту», – написал в комментарии представитель учреждения.

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#Общество#Новости#Карантин
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