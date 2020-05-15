В Башкирии в скорой помощи проверят выплату «коронавирусных» и «хабировских» средств

— Информация об этом циркулирует в соцсетях, похожие тревожные новости также поступали от наших коллег из других городов и регионов, — подчеркнул он. — Но нам непонятно, то и как считает наши встречи с коронавирусными больными. Допустим, мы приезжаем на вызов и сталкиваемся с пациентом, у которого наблюдается явная клиническая картина заражения COVID-19. Пока это только подозрение. Наша бригада везет такого пациента в больницу, и я в этом тоже участвую. Что там с ним потом, какой у него точный диагноз, мы не всегда знаем.