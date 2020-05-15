В Башкирии в скорой помощи проверят выплату «коронавирусных» и «хабировских» средств

Posted 15 мая 2020, 09:07
Published 15 мая 2020, 09:07
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Сегодня, 15 мая, стало известно, что Тайумазинская межрайонная прокуратура начала проверку по обращению, опубликованному ранее в соцсетях от лица водителя «скорой помощи», работающего на одной из местных подстанций.
В сообщении его автор рассказал, что за время его работы водителем на «скорой» зарплата стремительно уменьшается. Если в прошлом году он получал около 22 тысяч, то в этом году уже 16 тысяч с небольшим.
Медиакорсети удалось пообщаться с автором сообщения.
— Это мы еще не говорим, про «коронавирусные» выплаты, которые президент Путин обещал медикам, — уточнил мужчина. — Я пока написал только в соцсети о том, что нам, как водителям, не выплачивают нормально три тысячи, которые глава Башкирии Радий Хабиров ввел своим указом с нового года.
Уточним, что в ноябре прошлого года глава Башкирии дал указание сделать с 2020 года ежемесячную надбавку в размере 7 тысяч рублей врачам, работающим в скорой медицинской помощи в зависимости от стажа работы, 5 тысяч рублей — фельдшерам и 3 тысячи рублей — водителям скорой помощи. По словам собеседника, в его квитанции-"портянке» эти средства указаны, однако странным образом почти на такую же сумму снизилась надбавка за интенсивность. В итоге никаких доплат водители «скорой» в Туймазах так и не ощутили. Вдобавок данную надбавку им стаи выплачивать не с января, а только с марта.
Такая же ситуация наблюдается и в расчетных листках у фельдшеров.
Автором сообщения оказался 29-летний Флорид Хайретдинов, работающий около года водителем в отделении скорой медпомощи Туймазинской ЦРБ в селе Карамалы-Губеево. Молодой человек решил больше не скрывать свою личность после того, как приехавшие на подстанцию прокурорские работники целенаправленно обратились к нему, как к автору нашумевшего поста.
— Значит, они меня смогли вычислить, хотя я и просил администратора группы в соцсетях опубликовать мой пост анонимно, — констатировал Флорид.
По его словам, сегодня должно было произойти важное событие, которого ожидал весь трудовой коллектив.
— Начальство обещало сегодня провести общее собрание коллектива и рассказать, по какому принципу будут начисляться «коронавирусные» деньги. У нас были подозрения, что на нас собирались «сэкономить» и платить нам, водителям, не полностью всю сумму, предписанную указом Путина, а проценты от нее в зависимости от того, как часто мы в своей работе сталкивались с коронавирусными больными, — рассказал Флорид Медиакорсети.
— Информация об этом циркулирует в соцсетях, похожие тревожные новости также поступали от наших коллег из других городов и регионов, — подчеркнул он. — Но нам непонятно, то и как считает наши встречи с коронавирусными больными. Допустим, мы приезжаем на вызов и сталкиваемся с пациентом, у которого наблюдается явная клиническая картина заражения COVID-19. Пока это только подозрение. Наша бригада везет такого пациента в больницу, и я в этом тоже участвую. Что там с ним потом, какой у него точный диагноз, мы не всегда знаем.
По его словам, внезапный визит работников прокуратуры на подстанцию помешал произойти важному событию, которое руководство отделения анонсировало накануне.
— Так или иначе, но мы до сих пор пока никаких «коронавирусных» денег не получили, так то не знаем, верны были наши догадки или нет, — уточнил собеседник.
Напомним, вчера, 14 мая, на брифинге в минздраве глава ведомства максим Забелин еще раз подтвердил, что в Башкирии всем медицинским работникам, которые работали лично с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, а также в особых условиях, на сегодняшний день существуют два вида доплат — федеральные и региональные.
По словам министра здравоохранения Максима Забелина, основные выплаты были перечислены сотрудникам 12 и 13 мая. 14 мая в течение дня еще часть медработников должна была получить положенные им деньги до 16.00.
— Хочу напомнить, что врачи скорой медицинской помощи получают по 50 тысяч рублей, средний и младший медперсонал и водители «скорой» — 25 тысяч рублей. Врачи стационаров — 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей, — сказал Максим Забелин.
Также согласно указу главы, предусмотрены выплаты за работу с пациентами, заболевания которых вызваны коронавирусом. Врачам — 25 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 15 тысяч рублей. Лицам из групп риска заражением коронавирусом также положены выплаты. Врачам — 5 тысяч рублей, среднему персоналу — 2,5 тысяч рублей. Для этих целей из бюджета республики выделили более 100 миллионов, из федерального — более 400 миллионов рублей.
Напомним, вчера на заседании оперативного штаба глава Башкирии Радий Хабиров определил крайний срок выплат — 16.00 14 мая. В 17.00 перед ним должны были отчитаться о выполнении задачи.
Тем не менее сегодня, 15 мая, на момент данной публикации сотрудники Туймазинской службы скорой медпомощи никаких «коронавирусных» средств так и не получили.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Кстати
В минздраве Башкирии работает «горячая линия» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19: 8 (347) 218-00-83. Всем, у кого ест вопросы, предлагают обращаться туда.