В Башкирии в райцентре Благоварского района заработал новый хирургический корпус ЦРБ

Posted 15 мая 2020, 05:43
Published 15 мая 2020, 05:43
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Строительство здания хирургического корпуса, пищеблока, а также здания теплой стоянки, рассчитанной на восемь автомобилей, началось еще в конце 2017 года. Этот хирургический корпус вошел в сотню учреждений, строительство которых проводилась в год 100-летия РБ — они активно способствуют реализации в республике многих национальных проектов, в том числе и нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного Владимиром Путиным в мае 2018 года.
Специалисты Языковской ЦРБ рассказали, что до переезда в новое здание хирургическое отделение располагалось в приспособленном здании общежития. Врачам приходилось работать в стесненных условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование.
Новый трехэтажный корпус построен с учетом всех новых требований к организации медпомощи и внедрением новых технологических решений устройства системы отопления, вентиляции и лифтового оборудования. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью.
На первом этаже размещены приемное отделение больницы, станция скорой помощи и помещения поликлиники. Хирургическое отделение находится на втором этаже — оно состоит из 18 коек чистого отделения, а 17 коек гнойного отделения расположились на третьем этаже. В центральной части здания находится лифтовой холл, один из лифтов предусмотрен и для подъема пожарных. В реанимационном блоке размещены реанимационная палата на две койки и одна палата-бокс для больных с гнойной инфекцией со шлюзом и санузлом, кладовая переносной аппаратуры, лаборатория срочных анализов, процедурная, санузел и комната персонала.
Каждый операционный блок состоит из тамбура-шлюза, наркозной, операционной, экстренной стерилизационной, помещения разборки и мытья инструмента, в том числе эндоскопического, совмещенное с моечной наркозно-дыхательной аппаратуры. Также предусмотрено два санпропускника для мужчин и для женщин.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что с переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению — для обеспечения жильем врачей.