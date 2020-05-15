В Башкирии в райцентре Благоварского района заработал новый хирургический корпус ЦРБ

На первом этаже размещены приемное отделение больницы, станция скорой помощи и помещения поликлиники. Хирургическое отделение находится на втором этаже — оно состоит из 18 коек чистого отделения, а 17 коек гнойного отделения расположились на третьем этаже. В центральной части здания находится лифтовой холл, один из лифтов предусмотрен и для подъема пожарных. В реанимационном блоке размещены реанимационная палата на две койки и одна палата-бокс для больных с гнойной инфекцией со шлюзом и санузлом, кладовая переносной аппаратуры, лаборатория срочных анализов, процедурная, санузел и комната персонала.