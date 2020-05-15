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Posted 15 мая 2020, 05:43

Published 15 мая 2020, 05:43

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии в райцентре Благоварского района заработал новый хирургический корпус ЦРБ

В Башкирии в райцентре Благоварского района заработал новый хирургический корпус ЦРБ

15 мая 2020, 05:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Отделение, рассчитанное на 35 коек, построили в селе Языково за 335 млн рублей.

Строительство здания хирургического корпуса, пищеблока, а также здания теплой стоянки, рассчитанной на восемь автомобилей, началось еще в конце 2017 года. Этот хирургический корпус вошел в сотню учреждений, строительство которых проводилась в год 100-летия РБ — они активно способствуют реализации в республике многих национальных проектов, в том числе и нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного Владимиром Путиным в мае 2018 года.

Специалисты Языковской ЦРБ рассказали, что до переезда в новое здание хирургическое отделение располагалось в приспособленном здании общежития. Врачам приходилось работать в стесненных условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование.

Новый трехэтажный корпус построен с учетом всех новых требований к организации медпомощи и внедрением новых технологических решений устройства системы отопления, вентиляции и лифтового оборудования. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

На первом этаже размещены приемное отделение больницы, станция скорой помощи и помещения поликлиники. Хирургическое отделение находится на втором этаже — оно состоит из 18 коек чистого отделения, а 17 коек гнойного отделения расположились на третьем этаже. В центральной части здания находится лифтовой холл, один из лифтов предусмотрен и для подъема пожарных. В реанимационном блоке размещены реанимационная палата на две койки и одна палата-бокс для больных с гнойной инфекцией со шлюзом и санузлом, кладовая переносной аппаратуры, лаборатория срочных анализов, процедурная, санузел и комната персонала.

Каждый операционный блок состоит из тамбура-шлюза, наркозной, операционной, экстренной стерилизационной, помещения разборки и мытья инструмента, в том числе эндоскопического, совмещенное с моечной наркозно-дыхательной аппаратуры. Также предусмотрено два санпропускника для мужчин и для женщин.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что с переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению — для обеспечения жильем врачей.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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