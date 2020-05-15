mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2020, 08:24

Published 15 мая 2020, 08:24

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии сообщили, в каком состоянии сегодня находятся заболевшие коронавирусом

В Башкирии сообщили, в каком состоянии сегодня находятся заболевшие коронавирусом

15 мая 2020, 08:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О состоянии заболевших COVID-19 в республике сообщили в региональном минздраве.

По информации ведомства, в настоящий момент в Башкирии лечатся в больницах 609 человек. Среди заболевших в тяжелом состоянии 33 человек, на ИВЛ положили 12 человек. Амбулаторно сейчас лечатся 699 человек с легкой формой заболевания.

Из больниц с выздоровлением выписали 56 человек, всего за весь период вылечилось 580 человек. Также сообщается, что за прошедшие сутки не было зарегистрировано новых случаев смерти.

В ведомстве представили также количество госпитализированных с пневмонией – 63 человека, из стационаров выписали за сутки 54 человека.

На сегодняшний день всего проведено 143 357 исследований, обследовано 134 934 человек. За последние сутки в Республике проведено 6405 исследований, обследовано 6226 человека.

Материалы по теме
Американская газета The New York Times рассказала о вспышке коронавируса в БашкирииГлавврач РКБ имени Куватова в Уфе вернулась к работе после вспышки коронавируса
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика