В Башкирии сообщили, в каком состоянии сегодня находятся заболевшие коронавирусом

По информации ведомства, в настоящий момент в Башкирии лечатся в больницах 609 человек. Среди заболевших в тяжелом состоянии 33 человек, на ИВЛ положили 12 человек. Амбулаторно сейчас лечатся 699 человек с легкой формой заболевания.