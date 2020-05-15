В Башкирии сообщили, в каком состоянии сегодня находятся заболевшие коронавирусом

Posted 15 мая 2020, 08:24
Published 15 мая 2020, 08:24
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
По информации ведомства, в настоящий момент в Башкирии лечатся в больницах 609 человек. Среди заболевших в тяжелом состоянии 33 человек, на ИВЛ положили 12 человек. Амбулаторно сейчас лечатся 699 человек с легкой формой заболевания.
Из больниц с выздоровлением выписали 56 человек, всего за весь период вылечилось 580 человек. Также сообщается, что за прошедшие сутки не было зарегистрировано новых случаев смерти.
В ведомстве представили также количество госпитализированных с пневмонией – 63 человека, из стационаров выписали за сутки 54 человека.
На сегодняшний день всего проведено 143 357 исследований, обследовано 134 934 человек. За последние сутки в Республике проведено 6405 исследований, обследовано 6226 человека.