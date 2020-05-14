В Башкирии за время карантина работу потеряли более 50 тысяч человек

Об этом сообщила на оперативном совещании Ленара Иванова.

В Башкирии количество людей, потерявших за время карантина работу, превысило уже 50 тысяч. О динамике повышения уровня безработицы рассказала заместитель премьер-министра республики Ленара Иванова. — Уже более 60 тысяч заявлений. К 50 тысячам приближается количество зарегистрированных безработных. Мы уже перебили рекорд 2009 года, когда была зафиксирована самая большая безработица в республике. И это все продолжается. По две тысячи заявлений в день приходит. Идет усиленная обработка, но все стараемся отрабатывать, — отметила Ленара Иванова. Она также уточнила, что с уровнем безработицы растет и количество людей, получающих максимальное пособие для тех, кто потерял работу. Появляется все больше людей, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года. Ленара Иванова также не исключает, что в скорейшем времени на федеральном уровне появятся новые способы поддержки безработных. Материалы по теме Названы регионы России с самым высоким процентом безработицы В Башкирии 36-летний мужчина зарезал любимую из-за упреков в безработице «Помощи нам ждать неоткуда»: как жители Башкирии переживают период безработицы