В Башкирии сообщили о состоянии заболевших коронавирусом

Posted 13 мая 2020, 09:06
Published 13 мая 2020, 09:06
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
В региональном минздраве подтвердили, что на сегодняшний день подтверждено 1696 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, сообщается в оперативных данных, выявили 49 новых заболевших.
В стационарах на лечении находятся 487 человек, в тяжелом состоянии - 33 человека, на ИВЛ – 11 человек, амбулаторно лечатся 725 человек с легкой формой заболевания.
С выздоровлением за сутки выписали два человека.Всего выписано - 468 человек. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, отмечается в сообщении.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 48. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 45.
На сегодняшний день всего проведено 130617 исследований. За последние сутки сделали 5877 тестов.