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Posted 13 мая 2020, 09:06

Published 13 мая 2020, 09:06

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Башкирии сообщили о состоянии заболевших коронавирусом

В Башкирии сообщили о состоянии заболевших коронавирусом

13 мая 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В министерстве здравоохранения республики сообщили состояние заболевших COVID-19 на 13:00 13 мая.

В региональном минздраве подтвердили, что на сегодняшний день подтверждено 1696 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, сообщается в оперативных данных, выявили 49 новых заболевших.

В стационарах на лечении находятся 487 человек, в тяжелом состоянии - 33 человека, на ИВЛ – 11 человек, амбулаторно лечатся 725 человек с легкой формой заболевания.

С выздоровлением за сутки выписали два человека.Всего выписано - 468 человек. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, отмечается в сообщении.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 48. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 45.

На сегодняшний день всего проведено 130617 исследований. За последние сутки сделали 5877 тестов.

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#Общество#Новости#Карантин
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