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Posted 10 мая 2020, 10:10

Published 10 мая 2020, 10:10

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Время ковшиков и кастрюлек: с 12 мая в Башкирии будут отключать горячую воду

Время ковшиков и кастрюлек: с 12 мая в Башкирии будут отключать горячую воду

10 мая 2020, 10:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
ООО «БашРТС» начинает традиционные ремонтные работы для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Гидравлические испытания теплосетей для выявления наиболее слабых мест в трубопроводах требуют, к сожалению, отключения горячей воды. При обнаружении протечек участки будут раскопаны, а трубы — отремонтированы, после чего пройдут повторные гидравлические испытания.

Первые испытания начнутся уже на следующей неделе: с 12 мая — в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае и Стерлитамаке, с 16 мая — в Агидели, с 18 мая — в Нефтекамске.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горячую воду в столице России отключать не будут до 1 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом повышенной готовности.

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