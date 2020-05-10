Время ковшиков и кастрюлек: с 12 мая в Башкирии будут отключать горячую воду

Posted 10 мая 2020, 10:10
Published 10 мая 2020, 10:10
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Гидравлические испытания теплосетей для выявления наиболее слабых мест в трубопроводах требуют, к сожалению, отключения горячей воды. При обнаружении протечек участки будут раскопаны, а трубы — отремонтированы, после чего пройдут повторные гидравлические испытания.
Первые испытания начнутся уже на следующей неделе: с 12 мая — в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае и Стерлитамаке, с 16 мая — в Агидели, с 18 мая — в Нефтекамске.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горячую воду в столице России отключать не будут до 1 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом повышенной готовности.