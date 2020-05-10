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Posted 10 мая 2020, 14:30

Published 10 мая 2020, 14:30

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии в ближайшие дни прилетят еще 420 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

В Башкирии в ближайшие дни прилетят еще 420 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

10 мая 2020, 14:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На данный момент в регион вернулись 1210 вахтовиков из 1800.

Сегодня в Уфу прибыли еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса. Им проверили температуру, после чего пересадили в автобусы и отправили в обсерватор. Багаж и сам самолет продезинфицированы.

— На сегодняшний день мы приняли 1210 жителей нашей республики. Предполагаем, что прибудут всего 1800 вахтовиков, — заявил замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов. — В ближайшие три дня мы будем принимать три борта по 140 человек.

Также Ринат Баширов добавил, что рассматривается вопрос об эвакуации тех граждан, которые сейчас находятся на лечении в Якутии.

— Все, кто прибыл, а некоторые уже неделю живут в обсерваторах, не жалуются. Предусмотрели все: доставку, проживание, всем оформили больничные. Организовали охрану.

По решению специалистов Роспотребнадзора и главы Башкирии Радия Хабирова, вахтовики пробудут в обсерваторах 21 день.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, как Башкирия принимала вахтовиков, которые возвращаются из месторождения, где произошла вспышка коронавируса.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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