В Башкирии в ближайшие дни прилетят еще 420 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

Сегодня в Уфу прибыли еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса. Им проверили температуру, после чего пересадили в автобусы и отправили в обсерватор. Багаж и сам самолет продезинфицированы.