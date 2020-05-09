Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

Минздрав сообщил, что госпитализировано 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 227, состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 27 (из них на ИВЛ – 17 человек). В домашних условиях с легкой формой заболевания лечатся 543 человека. Сообщили также и о количестве выписанных. За сутки выписали 26 человек, за все время пандемии 435 человек.