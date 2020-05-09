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Posted 9 мая 2020, 09:29

Published 9 мая 2020, 09:29

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

9 мая 2020, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном минздраве сообщили состояние заболевших COVID-19 на 9 мая.

В региональном ведомстве подтвердили, что на сегодняшний момент всего зарегистрировано 1416 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 84 человека. В министерстве также сообщили, в каком состоянии находятся заболевшие.

Минздрав сообщил, что госпитализировано 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 227, состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 27 (из них на ИВЛ – 17 человек). В домашних условиях с легкой формой заболевания лечатся 543 человека. Сообщили также и о количестве выписанных. За сутки выписали 26 человек, за все время пандемии 435 человек.

С пневмонией в Башкирии госпитализировали за сутки 26 человек, а выписали 32 человека.

Напомним, что сегодня статистика смертности впервые изменилась с 20 апреля. Теперь количество умерших достигло 15 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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