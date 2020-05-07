Уфа вошла в список лидеров по индексу цифровой активности

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, начинает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионеров, который компания формирует на основе обезличенных больших данных. Индекс Уфы, отражающий спрос на онлайн-сервисы, достиг значения 10 – количество обращений к цифровым решениям выросло 29 апреля по сравнению со средними показателями 2019 года на рекордные 260%. При этом общероссийский цифровой индекс – 9.
МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.
В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.
Приволжский федеральный округ является безоговорочным лидером: максимальный рост зафиксирован в Уфе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Самыми популярными ресурсами для посещений среди уфимцев стали образовательные платформы. Люди стали больше времени уделять самообразованию: об этом говорят данные об изменении спроса к 2019 году, которые бьют абсолютный рекорд и составляют 907%. Также пользуются популярностью сайты с видеоконтентом и онлайн-кинотеатрами, количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, OKKO, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также социальные сети, мессенджеры, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы. Интересно, что даже в условиях самоизоляции большинства россиян, увеличилось использование картографических и навигационных сервисов, что может быть связано с резким ростом количества бизнесов, которые начали доставлять товары на дом.
|
Социальные сети
|
265
|
Онлайн-кинотеатры и потоковое видео
|
604
|
Мессенджеры
|
181
|
Образовательные платформы
|
907
|
Видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы
|
438
|
Картографические и навигационные сервисы
|
57
|
Интернет-магазины
|
413
|
Сервисы доставки еды
|
358
|
Телемедицинские сервисы
|
249
|
Киберспортивные и геймерские платформы
|
361
|
Банковские приложения и финтех
|
306
|
Государственные ресурсы
|
148