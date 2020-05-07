Уфа вошла в список лидеров по индексу цифровой активности

Приволжский федеральный округ является безоговорочным лидером: максимальный рост зафиксирован в Уфе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Самыми популярными ресурсами для посещений среди уфимцев стали образовательные платформы. Люди стали больше времени уделять самообразованию: об этом говорят данные об изменении спроса к 2019 году, которые бьют абсолютный рекорд и составляют 907%. Также пользуются популярностью сайты с видеоконтентом и онлайн-кинотеатрами, количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, OKKO, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также социальные сети, мессенджеры, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы. Интересно, что даже в условиях самоизоляции большинства россиян, увеличилось использование картографических и навигационных сервисов, что может быть связано с резким ростом количества бизнесов, которые начали доставлять товары на дом.