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Уфа вошла в список лидеров по индексу цифровой активности

7 мая 2020, 06:51
Фото: Pixabay
МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных.

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, начинает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионеров, который компания формирует на основе обезличенных больших данных. Индекс Уфы, отражающий спрос на онлайн-сервисы, достиг значения 10 – количество обращений к цифровым решениям выросло 29 апреля по сравнению со средними показателями 2019 года на рекордные 260%. При этом общероссийский цифровой индекс – 9.

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

Приволжский федеральный округ является безоговорочным лидером: максимальный рост зафиксирован в Уфе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Самыми популярными ресурсами для посещений среди уфимцев стали образовательные платформы. Люди стали больше времени уделять самообразованию: об этом говорят данные об изменении спроса к 2019 году, которые бьют абсолютный рекорд и составляют 907%. Также пользуются популярностью сайты с видеоконтентом и онлайн-кинотеатрами, количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, OKKO, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также социальные сети, мессенджеры, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы. Интересно, что даже в условиях самоизоляции большинства россиян, увеличилось использование картографических и навигационных сервисов, что может быть связано с резким ростом количества бизнесов, которые начали доставлять товары на дом.

Социальные сети

265

Онлайн-кинотеатры и потоковое видео

604

Мессенджеры

181

Образовательные платформы

907

Видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы

438

Картографические и навигационные сервисы

57

Интернет-магазины

413

Сервисы доставки еды

358

Телемедицинские сервисы

249

Киберспортивные и геймерские платформы

361

Банковские приложения и финтех

306

Государственные ресурсы

148
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