США могут опубликовать 53 документа о вмешательстве России в выборы

В письме Гренелл указал, что в июне 2019 года были рассмотрены 43 из 53 стенограмм. Остальные 10 переданы на межведомственный обзор. Эти записи содержали интервью старшего сына Трампа, экс-советника Стива Бэннона, зятя президента и советника Джареда Кушнера, помощника президента Хоуп Хикс, а также экс-менеджера Кори Левандовски.