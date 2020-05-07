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США могут опубликовать 53 документа о вмешательстве России в выборы

7 мая 2020, 12:02
Фото: mil.ru
Америка готова предоставить порядка 53 стенограмм показаний свидетелей, которые подтверждают “вмешательство России” в выборы в 2016 году.

По имеющейся информации, соответствующее заявление сделал и.о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл в письме к председателю комитета разведки палаты представителей США Адаму Шиффу. Газета “Известия” сообщает, что речь идет об итогах расследования, проведенного республиканцами, которые стояли во главе комитета до 2019 года.

В письме сказано, что стенограммы могут быть опубликованы без разглашения секретной информации.

В письме Гренелл указал, что в июне 2019 года были рассмотрены 43 из 53 стенограмм. Остальные 10 переданы на межведомственный обзор. Эти записи содержали интервью старшего сына Трампа, экс-советника Стива Бэннона, зятя президента и советника Джареда Кушнера, помощника президента Хоуп Хикс, а также экс-менеджера Кори Левандовски.

Дата публикации стенограмм не называется.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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