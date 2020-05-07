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Радий Хабиров рассказал, до какого числа будут закрыты все торговые центры

7 мая 2020, 08:24
Фото: pixabay.com
Об этом он сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии.

Сегодня, 7 мая, Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил, что торговые центры и непродовольственные магазины будут закрыты как минимум до 1 июня 2020 года. При этом члены правительства должны до 12 мая подготовить план по выходу из режима "повышенной готовности".

Отметим, что сейчас торговые центры работают в ограниченном режиме. То есть там открыты только те магазины, которые реализуют жизненно необходимые товары. Среди них супермаркеты, аптеки, магазины оптики.

Помимо этого Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за соблюдения режима самоизоляции. Он признает, что люди очень устали, однако ослаблять режим нужно в тот момент, когда ежедневное число заболевших будем меньше.

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