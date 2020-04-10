В Уфе нетрезвый житель с ножом пытался ворваться в торговый центр

Posted 10 апреля 2020, 08:43
Published 10 апреля 2020, 08:43
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Подробности происшествия сообщили в Росгвардии. В пресс-службе ведомства передали, что мужчину заметили охранники в торговом комплексе.
Сначала ему предложили покинуть здание добровольно, на что тот ответил игнорированием. После этого мужчину пришлось вывести с силой, однако он неожиданно достал нож из кармана и начал угрожать, после чего охранники нажали "тревожную кнопку".
По приезду вневедомственной охраны выяснилось, что нарушителем спокойствия оказался 62-летний житель Бакалинского района.