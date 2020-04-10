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Posted 10 апреля 2020, 08:43

Published 10 апреля 2020, 08:43

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Уфе нетрезвый житель с ножом пытался ворваться в торговый центр

В Уфе нетрезвый житель с ножом пытался ворваться в торговый центр

10 апреля 2020, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ЧП произошло вчера, 9 апреля, на улицы Цюрупы в Уфе

Подробности происшествия сообщили в Росгвардии. В пресс-службе ведомства передали, что мужчину заметили охранники в торговом комплексе.

Сначала ему предложили покинуть здание добровольно, на что тот ответил игнорированием. После этого мужчину пришлось вывести с силой, однако он неожиданно достал нож из кармана и начал угрожать, после чего охранники нажали "тревожную кнопку".

По приезду вневедомственной охраны выяснилось, что нарушителем спокойствия оказался 62-летний житель Бакалинского района.

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#Происшествия#Новости#Нападение
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