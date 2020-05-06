Лица Победы. Федор Усанов: В бою ползком доставлял ящики снарядов к нашим танкам

«Гвардии помощник начальника техчасти полка по артснабжению при наступлении 15.12.1942 года на колесной машине, умело маневрируя по полю боя, доставлял боеприпасы к танкам под сильным артиллерийским, минометным, пулеметным огнем противника. Там, где колесная машина не могла проехать, товарищ Усанов ползком с ящиком снарядов двигался к танку и пополнял его боеприпасами, тем самым обеспечив успешное продвижение вперед танков.