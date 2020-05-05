mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфу прибыли два спецрейса с вахтовиками из Якутии

5 мая 2020, 12:49
Фото: Татьяна Ризван / Facebook
200 вахтовиков вернулись сегодня с Чаяндинского месторождения.

В настоящее время их уже отправили на полную самоизоляцию в обсерваторы, где они проведут 21 день. Известно, что 400 человек находятся в обсерваторе, расположенном на территории дома отдыха «Березка» в Абзелиловском районе, 200 человек – санатория «Красноусольск». Каждый из них находится в режиме полной самоизоляции без права выхода в общие коридоры в изолированных комнатах-боксах.

Все рабочие находятся под пристальным вниманием врачей.

Напомним, что еще 17 апреля власти Якутии объявили карантин на месторождении в Ленском районе республики. У 39 человек был подтвержден коронавирус. При этом рабочие жаловались на то, что у них нет СИЗов, от больных их не изолируют и держат в полном неведении. Под угрозой заражения оказались более 10 тысяч человек – работников «Газпрома».

Власти Башкирии приняли решение вернуть домой все 1800 вахтовиков, которые находятся на месторождении.

Сегодня, 5 мая, в международном аэропорту «Уфа» приземлилось два спецборта рейсов SYL 9202 и SYL 9206 авиакомпании «Якутия». Все они были оперативно отправлены в обсерваторы спецрейсами.

Материалы по теме
В штабе по коронавирусу рассказали, что ждет вахтовиков, которые вернутся в Башкирию«Прошу меня понять»: глава Башкирии прокомментировал прилет 200 вахтовиков из ЯкутииУ прибывших в Башкирию вахтовиков подозревают наличие коронавируса
#Новости#Коронавирус 2021#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44